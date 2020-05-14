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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 14:18
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    • 14.05.2020 16:24
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    sine koronavirüs darbesi! Yine beklentileri aştı

    'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçtiğimiz hafta 2 milyon 981 bin oldu. Bir önceki haftaya göre düşüş gözlenirken, başvuru sayısı yine de beklentilerin üzerinde kaldı.

    ABD ekonomisine korona darbesi! Yine beklentileri aştı

    'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

    Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 195 bin kişi azalarak 2 milyon 981 bin oldu.

    Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 169 binden 3 milyon 176 bine revize edildi.

    Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 564 bin kişi azalarak 3 milyon 616 bin 500'e geriledi.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 2 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 456 bin kişi artarak 22 milyon 833 bine yükseldi.

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