





● YEMEKSEPETI.COM: Restoran destek çeki uygulaması ile bu çek alımından komisyon ücretinin alınmaması imkanı getiriyor. Restoranların indirimleri için yapılan reklamlardan ücret alınmayacak, 30 günlük vadenin 15 güne düşürülmesi desteği sağlayacak. Günlük kira ücretlerinin kaldırılması desteği, yıl sonuna kadar 3 bin yeni istihdam imkanı olacak. Talep eden restoranları hemen sisteme kaydedecek.

● TRENDYOL: 30 ila 45 gün olan ödeme vadesini 7 güne düşürüyor. KOBİ'lerin ürünlerinin görünürlüklerinin artırılması için reklam ve pazarlama desteği sağlayacak.