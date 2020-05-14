Coronavirüs pandemisinin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, KOBİ'lerin bu dönemde faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlayan "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası başladı. Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Kampanya kapsamındaki bazı destekler şöyle:
● N11.COM: 2 ay süreyle online siparişin tamamlanmasını takiben 7 günlük ödeme vadesini 3 güne düşürüyor.
● SAHIBINDEN.COM: Mayıs ayı çevrim içi mağaza faturaları üzerinden yüzde 50 indirim veya 2 ay ödeme erteleme imkanı veriyor.
● YEMEKSEPETI.COM: Restoran destek çeki uygulaması ile bu çek alımından komisyon ücretinin alınmaması imkanı getiriyor. Restoranların indirimleri için yapılan reklamlardan ücret alınmayacak, 30 günlük vadenin 15 güne düşürülmesi desteği sağlayacak. Günlük kira ücretlerinin kaldırılması desteği, yıl sonuna kadar 3 bin yeni istihdam imkanı olacak. Talep eden restoranları hemen sisteme kaydedecek.
● TRENDYOL: 30 ila 45 gün olan ödeme vadesini 7 güne düşürüyor. KOBİ'lerin ürünlerinin görünürlüklerinin artırılması için reklam ve pazarlama desteği sağlayacak.
● AMAZON: İhracat eğitimlerinin 'online'a taşınması. Amazon depolarında ilk 500 gönderi için elleçleme ve depolama hizmetlerine ilişkin hizmet bedelinin alınmaması. 25 euroluk reklam desteğinin sağlanması, kampanyaya özel ayrıca bir paket hazırlanması.
● GITTIGIDIYOR: 60-70 kişinin istihdam edilmesi, Nisan- Mayıs ayları için yapılan satışa göre KOBİ'lere ücretsiz listeleme yapılması imkanı. Yeni gelen mağaza taleplerinin hızlıca karşılanması.
DEPOLAMA ALANLARI ÜCRETSİZ AÇILIYOR
ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, KOBİ'lere desteklerini şöyle anlattı: "Depolama alanlarımızı, hem e-ticaret hem e-ihracat için elleçleme süreçleriyle beraber ücretsiz hizmete sunacağız. Özellikle ana ihtiyaç malzemesi ürünlerde ikinci bir komisyon indirimi yapacağız. KOBİ'lerimizin ürünlerinin reklamlarda daha fazla görünmesi için destek vereceğiz. Ürünlerdeki yükleme sınırını da kaldırıyoruz."