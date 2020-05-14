Sigara fiyatları hakkındaki son gelişmeler sigara tiryakileri tarafından yakından yakından takip ediliyor. Dün sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı. Bu kapsamda sigara tiryakileri hangi marka sigaralara zam gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Peki, hangi marka sigara fiyatlarına zam geldi? 15 Mayıs güncel sigara fiyatları kaç TL oldu?

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

Hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.