Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,14 Mayıs'ı yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle;
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|5,02
|4,57
|9,85
|Gübre Fabrikaları
|18,57
|17,65
|5,21
|Türk Traktör
|61,50
|59,10
|4,06
|Bim Mağazalar
|54,20
|52,40
|3,44
|Kardemir (D)
|2,50
|2,44
|2,46
|Deva Holding
|19,58
|19,16
|2,19
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|ASELSAN
|29,22
|28,66
|1,95
|Alarko Holding
|4,72
|4,63
|1,94
|Aksigorta
|5,93
|5,82
|1,89
|Enerjisa Enerji
|7,60
|7,46
|1,88
|Tat Gıda
|7,73
|7,61
|1,58
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|6,40
|1,56
|Sasa Polyester
|9,22
|9,10
|1,32
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|14,02
|0,93
|Otokar
|132,40
|131,50
|0,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,64
|10,60
|0,38
|Aksa
|6,42
|6,40
|0,31
|Migros Ticaret
|32,62
|32,52
|0,31
|Koza Altın
|74,10
|73,95
|0,20