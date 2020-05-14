Gençlere iş garantisi ve burs

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavında ilk 80 bine girenlere maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından burs ve istihdam kolaylığı sağlanacağını duyurdu. YÖK ile İMİB arasında düzenlenen online işbirliği protokolü imza törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Saraç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer katıldı.
Saraç, şunları kaydetti: "Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşenlere aylık net asgari ücret, 50 bin-65 bin arasında olanlara yarısı, 65 bin-80 bin arasında olanlara ise üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek."
Saraç, şunları kaydetti: "Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşenlere aylık net asgari ücret, 50 bin-65 bin arasında olanlara yarısı, 65 bin-80 bin arasında olanlara ise üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek."