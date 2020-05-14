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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    Et ve 'ndan yeni ürünler

    Et ve (), Et ve () markası ile sunduğu pek çok ürüne Ramazan'da yenilerini ekledi. Kurum, ürün yelpazesini genişletti, konserve kuşbaşı ve kıyma üretimine başladı

    ESK’dan yeni ürünler
    Et ve Süt Kurumu (ESK), Et ve Balık Kurumu (EBK) markası ile sunduğu pek çok ürüne Ramazan'da yenilerini ekledi. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde raf ömrü uzun ürünlere artan talep nedeniyle, markalı kıyma ve kuşbaşı konserveler üretilerek 800 gramlık kutularda satışa sunuluyor. Raf ömrü uzun konserve etler ve dondurulmuş kıymalar 'nın satış mağazaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor. 'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kurumumuz, 'nin dört bir yanındaki tesislerinde, et ve et ürünleri üretimi ve satışı ile ilgili alanlarda hijyen kuralları, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik titizlikle uyguladığı tüm koruyucu tedbirlerin yanı sıra, Coronavirüs salgınına karşı müşterilerini ve çalışanlarını koruyucu her türlü önlemi uyguluyor."
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