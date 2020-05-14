Et ve Süt Kurumu (ESK), Et ve Balık Kurumu (EBK) markası ile sunduğu pek çok ürüne Ramazan'da yenilerini ekledi. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde raf ömrü uzun ürünlere artan talep nedeniyle, EBK markalı kıyma ve kuşbaşı konserveler üretilerek 800 gramlık kutularda satışa sunuluyor. Raf ömrü uzun konserve etler ve dondurulmuş kıymalar TSK'nın satış mağazaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor. ESK'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kurumumuz, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerinde, et ve et ürünleri üretimi ve satışı ile ilgili alanlarda hijyen kuralları, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik titizlikle uyguladığı tüm koruyucu tedbirlerin yanı sıra, Coronavirüs salgınına karşı müşterilerini ve çalışanlarını koruyucu her türlü önlemi uyguluyor."