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    • Ekonomi
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    • 14.05.2020 16:54
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 7 e 12 kuruş indirim!

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, söz konusu indirim de pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, de ise 12 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, 'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin 5,54 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,47 liradan 5,40 liraya, 'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.

    Akaryakıtta çifte indirim!

    ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

    Sendikasından () alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre, 'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin 5,54 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,47 liradan 5,40 liraya, 'de 5,65 liradan 5,58 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,27 liraya inecek.

    AKARYAKIT İNDİRİMLERİNİN HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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