E-bordro ile maaş sorgulama nasıl yapılır? E-devlet 2020 Mayıs bordro sorgulama

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.