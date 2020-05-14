Afet/Acil Durum Yardımları

Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir.

Deprem, yangın, sel ve heyelan vb. durumlarda afetin ilk bir ayı için, muhtaçlık koşulu aranmaksızın, afetten etkilenen vatandaşların temel gereksinimleri karşılanır.

Afetin/Acil duruma göre oluşan ihtiyaçlar değerlendirilerek mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Terör Zararı Yardımları

Terör olaylarından etkilenen fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilerin acil gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçları kapsamında yapılan yardımlardır.

İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar.

Usul ve esaslara göre hane başı yapılan yardım tutarı aylık 1.200 TL' yi aşamaz