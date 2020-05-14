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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 10:26
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    • 14.05.2020 10:26
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    nde koronavirüs etkisi | 2020 Mart ayı sanayi üretim endeksi

    Türkiye İstatistik Kurumu (), 2020 yılı Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Koronavirüs salgınının etkisiyle düşen yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda ise yüzde 7,1 oranında geriledi.

    Sanayi üretiminde koronavirüs etkisi

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %7,1 AZALDI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.

    SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %4,4 ARTTI
    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.
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