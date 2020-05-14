Sanayi üretiminde koronavirüs etkisi

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %4,4 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.