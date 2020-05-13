Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın dönemi geçtikten sonra da evden çalışabileceklerini açıkladı.
Bir süre önce de Facebook ve Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işçilerinin yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini bildirmişti.
Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıklayarak ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını ifade etmişti.
Aynı şekilde Facebook da yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurmuştu. Ayrıca, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini de bildirdi.
Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, Kovid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000 dolar ikramiye vermişti.
Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.
EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇEN ŞİRKETLER
Salgının ortaya çıkmasının ardından birçok şirket, tedbirler kapsamında evden çalışma sistemine geçtiğini duyurmuştu. İşte o şirketlerden bazıları:
Akçansa, Amazon, Boyner, BTCturk,Citibank, Çelik Motor, Daikin, Defacto, Dell Tech, Deloitte, Diamond Fre., Enerjisa Üretim, Google, Haribo, Hyundai, IBTech, Ing Bank, Iskur, Innova Bilişim, Ipsos, KPMG, LC Waikiki, Mckinsey, Multinet, Pronet, PWC, QNB Finansbank, RBV Lojistik, Scotty, Siemens Bosch, Sigortam.net, Trendyol, Turkcell, Turk Telekom, Unilever, Vodafone, Yapı Kredi.
Bazı sağlık kuruluşları da elemanlarını süreli olarak sahadan çekme kararı almıştı. Kararı alan şirketler;
Abbvie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Alexion İlaç Ticaret Ltd. Şti.
Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.
Amgen İlaç Ticaret Ltd. Şti.
Astellas Pharma İlaç Tic. San. A.Ş.
AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
B.Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş.
Bausch+Lomb Sağlık Optik Ürünleri Tic. A.Ş.
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
CSL Behring Biotherapies for Life
Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Ltd. Şti.
Ferring İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti.
Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı
İbrahim Etem – Menarini İlaç San. Türk A.Ş.
Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Lilly İlaç Tic. Ltd. Şti.
Lundbeck İlaç Ticaret Ltd. Şti.
Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş.
Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Shire İlaç Ltd. Şti.
Takeda İlaçları Tic. Ltd. Şti.
U.C.B. Pharma A.Ş.