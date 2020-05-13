Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.05.2020 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 11:32
    ABONE OL

    Son dakika: sine darbesi! Yüzde 14'e kadar daralma olacak!

    Merkez Bankası () geçen hafta yaptığı açıklamada, salgınının ülke sinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti. Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

    İngiltere ekonomisine koronavirüs darbesi!

    Böylece ülke si 2008 yılındaki küresel ekonomik finans krizinden bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetmiş oldu.

    İngiliz ekonomisi, (Kovid-19) ile mücadele için karantina tedbirlerinin alındığı mart ayında yüzde 5,8 daraldı.

    Merkez Bankası () geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.

    Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.

    Ülkede karantina uygulaması 23 Mart tarihinde başlatılmıştı.

    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün, karantina nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara yapılacak maddi yardım programının ekim ayının sonuna kadar uzatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

    İNGİLTERE'DE NORMALLEŞMENİN İLK GÜNÜ
    İngiltere'de bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

    Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

    Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden faaliyete geçecek. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: İngiltere ekonomisine koronavirüs darbesi! Yüzde 14'e kadar daralma olacak!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri