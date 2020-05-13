TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi sorgula! TOKİ Adana Sarıçam kura çekiliş sonuçları…

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr adresinden TOKİ sonuçları açıklanmaya devam ediyor. TOKİ Adana Sarıçam kura çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. Bugün yapılan çekilişle, Adana ilinde toplam 1600 konut hak sahibini bulacak. Kuraya başvuran ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar da TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapıyor. İşte, TOKİ Adana Sarıçam çekiliş sonuçları!
TOKİ ADANA SARIÇAM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak, kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçların kura çekilişi bittikten birkaç saat sonra açıklanması bekleniyor.
TOKİ ADANA SARIÇAM AKKUYU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
TOKİ ADANA SARIÇAM BURUK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi