Dış ticarette koronavirüs etkisi | 2020 Mart ayı dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,3, yakıtlarda %37,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 azaldı.
İhracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %1,4 azaldı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %16,0 AZALDI
İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,5, yakıtlarda %10,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %19,1 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %2,9 azaldı.
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Mart 2020
[2010=100]
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %6,4 AZALDI
İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde değişmezken, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2, yakıtlarda %24,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 azaldı.
İthalat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %5,7 azaldı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %8,8 ARTTI
İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,4 ve yakıtlarda %5,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,6 arttı.
İthalat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %15,7 arttı.
İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Mart 2020
[2010=100]
Dış ticaret endeksleri, Mart 2020
[2010=100]
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %14,4 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 162,6 olan ihracat miktar endeksi %14,4 azalarak, 2020 Mart ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 177,1 olan ihracat miktar endeksi %16,0 azalarak, 2020 Mart ayında 148,8 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %7,0 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 138,2 olan ithalat miktar endeksi %7,0 azalarak, 2020 Mart ayında 128,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi %6,5 artarak, 2020 Mart ayında 135,3 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2020
[2010=100]
DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI MART AYINDA 105,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mart ayında 101,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2020 yılı Mart ayında 105,2 oldu.
Dış ticaret haddi, 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 puan artarak 106,0 oldu.
Dış ticaret hadleri, Mart 2020
[2010=100]