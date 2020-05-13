Dış ticarette koronavirüs etkisi | 2020 Mart ayı dış ticaret endeksleri

Dış ticaret endeksleri, Mart 2020

[2010=100]







MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %14,4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 162,6 olan ihracat miktar endeksi %14,4 azalarak, 2020 Mart ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 177,1 olan ihracat miktar endeksi %16,0 azalarak, 2020 Mart ayında 148,8 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %7,0 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 138,2 olan ithalat miktar endeksi %7,0 azalarak, 2020 Mart ayında 128,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi %6,5 artarak, 2020 Mart ayında 135,3 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Mart 2020

[2010=100]