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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 11:38
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    • 13.05.2020 11:38
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    Son dakika: Alman devi 'u koronavirüs vurdu! 8 bin kişi işten çıkarılacak

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörü iflasa sürüklemeye devam ediyor. Merkezi ’nın Hannover kentinde bulunan ve dünyanın en büyük  şirketi olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

    Alman turizm devi açıkladı! 8 bin kişi işten çıkarılacak

    İngiliz-Alman sağlayıcı, 2020'nin ilk yarısında 845,8 milyon Euro zarar bildirirken, son 12 ay boyunca sadece 289,1 milyon Euro kaybetti.

    SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK KRİZ
    İngiliz-Alman şirket raporuna göre, " endüstrisi son on yıllarda bir takım makroekonomik şoklar atlattı, ancak COVID-19 salgını tartışmasız endüstrinin ve Tui'nin karşılaştığı en büyük kriz."dedi. Şirket yetkililerinden gelen açıklamada, "Genel maliyet tabanımızı tüm grupta kalıcı olarak % 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz.Bunun, küresel olarak işe alınmayacak veya azalmayacak potansiyel olarak 8.000 kişi üzerinde bir etkisi olacaktır." İfadeleri yer alıyor.

    250 MİLYON EURO NAKİT KAYIP
    Şirketin son zamanlarda maliyetleri % 70 oranında azaltmasına rağmen ayda 250 milyon Euro oranında nakit kaybettiğini söyleyen Tui'nin genel müdürü Friedrich Joussen,"Tui'yi değiştirmeliyiz.Onu daha yalın, daha hızlı ve daha az sermaye yoğun hale getirelim." Dedi.


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