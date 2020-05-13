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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 Gazete
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    Primler devletten

    Yeni tip Coronavirüs'ün etkisini, yayılma hızını kıran , güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek teşkil etti. ’nın kapsamı yüzde 100’e ulaşırken, Covid-19 da dahil bütün acil vakalarda tedavi ücretsiz yapılıyor.

    Primler devletten
    Yeni tip Coronavirüs'ün etkisini, yayılma hızını kıran , güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek teşkil etti. Başkan 'ın ortaya koyduğu vizyonla 83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındı. 'nın () kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Covid-19 da dahil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 88.29 lira prim ile tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor, 18 yaş altı çocuklar ve gençler koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Hane içerisindeki kişi başına düşen geliri 981 liranın altında olanın primlerini ise devlet ödüyor. Yaklaşık 8 milyon kişinin primi devlet tarafından karşılanıyor.


    HAZAL ATEŞ
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