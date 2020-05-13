Primler devletten

Yeni tip Coronavirüs'ün etkisini, yayılma hızını kıran Türkiye, güçlü sağlık sistemi, sosyal politikalardaki başarısı ve zamanında aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek teşkil etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla 83 milyon sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındı. Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) kapsamı yüzde 100'e ulaştı, Covid-19 da dahil acil vakaların tamamında tedavi ücretsiz yapılıyor. Sosyal güvencesi olmayanlar aylık 88.29 lira prim ile tüm ailesini GSS kapsamına alabiliyor, 18 yaş altı çocuklar ve gençler koşulsuz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Hane içerisindeki kişi başına düşen geliri 981 liranın altında olanın primlerini ise devlet ödüyor. Yaklaşık 8 milyon kişinin primi devlet tarafından karşılanıyor.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ