Borsa günü yükselişle tamamladı | 13 Mayıs BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama, faktoring,en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.