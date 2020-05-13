Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.05.2020 12:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2020 22:52
    ABONE OL

    Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL

    1000 TL yardım başvuru sonuçları! Devlet tarafından ihtiyacı olana 1000 TL yardım yapılmaya devam ediliyor. Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL yardım başvuru ve sonuç linki vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri başladı. Şimdi üçüncü fazda ihtiyacı olan herkese bu ödemeler yapılacak.

    Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL

    Tüm dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından destek sağlanmaya devam ediyor. Peş peşe yardım paketleri ve ekonomik destek programları duyuruluyor. Bu yardımlardan en önemlisi de kuşkusuz ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım oldu. E-Devlet 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte; 1000 TL başvuru ve sonuç ekranı!

    e-DEVLET'TEN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir

    Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

    İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK

    Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.

    1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI

    1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

    1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

    1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

    Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.

    1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    1000 TL nakdi yardım başvurusu aşağıdaki linkten yapılıyor.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

    KİMLER BAŞVURACAK?

    Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.
    Haberler Ekonomi Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri