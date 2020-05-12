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    • 12.05.2020 19:37
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    Son dakika: Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

    Son dakika haberi... , bu yılın 1. 'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini günü sonuna kadar uzattı.

    Geçici vergi beyannamelerinin süresi uzatıldı

    , bu yılın 1. 'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

    Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.

    Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.

    Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.

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