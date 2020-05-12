12 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: