12 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram kaç TL'den satılıyor? İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,80
|388,00
|383,00
|383,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.556,00
|2.577,00
|2.524,00
|2.545,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|354,60
|360,60
|349,50
|353,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.497,00
|2.517,00
|2.466,00
|2.486,00
|Yarım Ziynet
|1.252,00
|1.262,00
|1.233,00
|1.243,00
|Çeyrek Ziynet
|626,00
|631,00
|617,00
|622,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,24 azalışla 383,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.545,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,24 düşüşle 383,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 249 milyon 435 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 3.282,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 256 milyon 210 bin 273,41 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.
PETROL YATAY, ALTIN 1,700 DOLAR SINIRINDA
Suudi Arabistan'ın üretimde ek kesinti kararıyla Pazartesi günü yükselen petrol fiyatları yeni günde yatay hareket ederken, artan güvenli liman talebiyle yükselen altın ise, doların yeniden güç kazanmasıyla 1,700 dolar sınırında tutunuyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili Pazartesi günü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintilerine ek olarak Haziran ayında petrol üretiminde günde 1 milyon varil kesinti yapacaklarını ve böylece ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla günde 4.8 milyon varil azalmış olacağına dikkat çekti.
Haziran vadeli fiyatı 30 doların üzerine çıktıktan sonra bu düzeylerde işlem gören Brent petrolün spot piyasalardaki fiyatı da yüzde 1.86 düşüşle 29.87 dolara çekildi. ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da spot piyasada yüzde 0.15 düşüşle 25.46 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.20 düşüşle 15.46 dolar,
- altın, yüzde 0.12 artışla 1,700.07 dolar,
- bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,
- platin, yüzde 0.16 düşüşle 768.52 dolar,
- paladyum yüzde 0.05 düşüşle 1,895.86 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 386 liraya, çeyrek altın 636 liraya, Cumhuriyet altını da 2,534 liraya geriledi.