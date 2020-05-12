Sayılı günler kaldı! Milyonlarca ev ve dükkan sahibini ilgilendiriyor! Hemen bunu yapın!

Emlak Vergisi ödemek için son günlere yaklaşılıyor. Her yıl Mayıs ve Kasım ayında ödenen Emlak Vergisi'nin ilk taksiti bu ay ödenecek.

Mayıs ayının sonuna kadar ödenmesi gereken Emlak Vergisi, belediyelerin internet sitelerinden online olarak kredi kartıyla ödenebiliyor.

Emlak Vergisi'nin ödenmemesi halinde cezai işlem olarak vergi tutarına faiz işleniyor. Ayrıca konut ya da dükkan satışı gerçekleştirilecekse vergi ödenmeden tapu devir işlemleri yapılamıyor.

Şehirlere göre değişiklik gösteren Emlak Vergisi, evin, dükkanın bulunduğu sokak, cadde gibi etkenlerle de artıyor ya da azalabiliyor.