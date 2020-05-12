



"SALGIN SONRASI RAKAMLAR DAHA DA ARTACAKTIR"

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, İranlıların özellikle bitmiş veya inşaat halindeki projelerine ciddi ilgi gösterdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'de yatırım yapmanın ne kadar kazançlı olduğu bilinci hızla artıyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı fırsatını kullananlar hem de yatırım yapmak isteyenler için Türkiye çok önemli bir pazar ve güvenilirliğini de her geçen gün daha da çok kanıtlıyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz küresel salgının etkileri azaldıkça ve sınır geçişlerine izin verilmeye başlandığında bunun etkisini daha da çok göreceğimize inanıyorum."



Babacan, İranlılara yapılan konut satışının salgından sonra artarak sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.