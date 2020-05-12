2013'DEN BU YANA İLK KEZ, ÜLKENİN İHRACATININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, söz konusu salgınının etkisiyle şubat ayına kıyasla martta yüzde 11,8 gerileyerek 99,2 milyar avro oldu.

Böylece ihracattaki bu düşüş, Ağustos 1990'da serinin başlangıcından bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın bu yılın ilk 3 ayındaki ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 324,9 milyar avroya düşerken ve ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 azalarak yaklaşık 273,1 milyar avroya geriledi.

2013'ten bu yana ilk kez, ülkenin ihracatının bu yıl düşmesi bekleniyor. Alman hükümeti ihracatta yüzde 11,6'lık bir düşüş bekliyor. Ekonomi Bakanlığı, "Korona salgınının etkisi, küresel ekonomiyi, büyüklüğü 2008/09 finansal krizini aşacak olan ciddi bir resesyona sürüklemektedir." değerlendirmesinde bulunuyor.

BU YIL 2009'DAN BERİ İLK KEZ EKONOMİDE RESESYON GÖRÜLECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5, daralacağını öngörüyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji bakanlığı, Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Bakanlık, GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor. Alman ekonomisi 2008 finansal kriz döneminde yüzde 5,7 küçülmüştü. Böylece 10 yıllık "iyi" bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyon görülecek. Gelecek yıl ekonominin toparlanarak yüzde 5,2 büyüyeceğine işaret ediliyor.

Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl Kovid-19 kriziyle mücadele ederken yüzde 6'ya kadar küçülebileceğini öngörüyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığı mart ayından bu yana Alman ekonomisinin yüzde 16 daraldığını belirtti. Wollmershaeuser, "Bu (yüzde 16 daralma), Almanya'nın GSYH'sinin ilk çeyrekte yüzde 1,9 küçüleceği anlamına geliyor. İkinci çeyrekte yüzde 12,2 oranında bir daralma beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri 15 Mayıs'ta açıklanacak.