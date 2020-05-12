Dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son dakika hareketliği yaşanmaya devam ediyor. Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını canlı olarak internet üzerinden takip etmek isteyenler dolar ve eurodaki güncel durumu öğrenmek istiyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 249 milyon 435 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 3.282,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 256 milyon 210 bin 273,41 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 340 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 5.951 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.815 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 4.478 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.689 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 17.457 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2340 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik gelişmelere karşın salgının ekonomik etkilerini ortaya koyan makroekonomik veriler ve borç yükünün oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga yaşanabileceğine yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, dün Avrupa Birliği'nin böyle bir duruma karşı tüm üye ülkelerin hazırlıklı olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.
Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, gün içerisinde ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore'de küçük ama rahatsız edici yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de dün ülke genelinde 17 vaka tespit edildi. Böylece Vuhan'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ilk vaka görülmüş oldu. Güney Kore'de de son 24 saatte 35 yeni vakaya rastlanırken, bu rakam 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük artışa işaret etti.
Az da olsa vaka sayılarındaki bu artış, ekonomilerin yeniden açılmasıyla Asya piyasalarında oluşan pozitif havanın dağılmasını beraberinde getirdi.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybederek 2.885 puan oldu.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, merkez bankasının ihtiyaç duyduklarında tereddüt etmeden para politikasını daha da gevşeteceğini belirterek, "Japonya ekonomisi ağır bir durumda kalacak. Fiyat hareketleri zayıf olacak. Ekonomik görünüm oldukça belirsiz." ifadelerini kullandı.
Kuroda'nın ek gevşeme sinyali vermesinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselişe geçse de yatırımcı risk iştahındaki azalışın ve yendeki güçlenmenin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Endeks, yüzde 0,1 azalarak günü 20.366 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 düşüşle 30.938 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 gerilemeyle 24.176 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.926 puanda seyrediyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,00 seviyesinin altının görülmesi durumunda 6,95'in gündeme geleceğini dile getirdi.