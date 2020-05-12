Dolar ve euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son dakika hareketliği yaşanmaya devam ediyor. Dün 7,06-7,10 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybıyla 7,0756'dan tamamladı. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını canlı olarak internet üzerinden takip etmek isteyenler dolar ve eurodaki güncel durumu öğrenmek istiyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?