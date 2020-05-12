BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından aratılmaya başlanmıştı. Gelecek hafta marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sundu. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğu şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. BİM market raflarında elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri züccaciye, mobilya ve tekstil ürünleri yer alıyor. İşte BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğu.