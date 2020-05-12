Çay toplama izni nasıl ve nereden alınır? Çay hasadı toplama seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?

Çay üreticileri/müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de seyahat izin belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek.

Seyahat izin belgesine başvuru sırasında, başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, Çaykur'a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Kovid-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için seyahat izin belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.