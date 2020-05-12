İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en bilindik yerlerinden olan Esenler'de sadece 320 bin TL'ye satışa çıkarılan daire büyük ilgi çekti. Dairenin 3 Haziran 2020'de satışa çıkacağı bildirildi. İşte detaylar...

İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL MALTEPE'DE 105 METREKARELİK SATILIK DAİRE

İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE