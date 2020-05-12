PTT çalışanlarına ikramiye var mı? PTT çalışanlarına ek ödeme nasıl alınır? İkramiye ne zaman verilecek?

PTT çalışanlarına ikramiye var mı? PTT çalışanlarına ek ödeme nasıl alınır? PTT 2 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Kovid-19 salgını süresince birçok kurumun çalışanı fedakarca görevleri başında olmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de PTT kurumunun çalışanları oldu. Hem gişe hem de kargo görevlileri, işlerini aksatmadan günlerdir çalışıyor. Çalışanlara müjdeli haber geldi ve 2 bin TL ikramiye verileceği açıklandı. Peki; PTT çalışanlarına ek ödeme nasıl alınır? İkramiye ne zaman verilecek?

PTT ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NASIL ALINIR?

PTT AŞ, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını boyunca gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirterek, çalışanları için aldıkları kararın önemine dikkati çekti.