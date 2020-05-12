Peki; THY Pegasus uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen konuyla ilgili son bilgiler! Pegasus ve SunExpress'de bu gelişmeler sonucu yurt içi seferlerinin başlama tarihini 28 Mayıs olarak güncelledi. Yurt dışı seferleri ise sistem üzerinde 1 Haziran olarak gözüküyor.
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanının ne zaman açılacağına dair bilgiler verdi.
Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.
Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.
THY HAZIRLIKLARA BAŞLADI
İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, iç hat uçuşlarını haziranda yeniden başlatmayı amaçlıyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.
İlk aşamada Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail seferleri yapılacak.
THY, haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçmayı, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.