Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türk sağlık sektörünün koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'den salgının ardından yeniden güçlü bir ekonomik büyüme beklediğini söyledi.

Chakrabarti, "Türkiye'nin sağlık sistemi yoluyla bu salgınla başa çıkabilmesinden son derece etkilendiğimi belirtmeliyim. Hastanelerde çok güçlü yatırımlarınız var. Biz de daha önce Bursa, Elazığ, Adana gibi şehirlerde hastaneleri finanse etmiştik." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin ekonomik büyüme tahminlerini 13 Mayıs tarihinde açıklayacağını belirten Suma Chakrabarti, "Türkiye'nin gelecek sene yeniden güçlü bir büyüme göstereceğine inanıyorum. Bu yıl verilerin ne olduğuna bakacağız ama bu yıl EBRD'nin faaliyet gösterdiği her piyasada daralma söz konusu. Türkiye'de ve faaliyette olduğumuz bazı ülkelerde V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum. Türkiye sağlık sektörü bu krizi yönetmekte dikkate değer şekilde iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.