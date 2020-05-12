12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 12 Mayıs Salı! Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar evde bakım parası kaç ilde yattı sorusuna yanıt arıyor. Her Mayıs ayı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Evde bakım maaşını almak için, evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekiyor. Peki; 12 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 MAYIS

Evde bakım maaşları şu an için 9 ilde yatırıldı. İşte o iller:

1- Amasya

2- Kırıkkale