Aslında sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunu kabul eden 518 no.lu VUK Tebliğiyle tüm vergisel yükümlülükler ertelenmiş oluyor.

Ancak diğer yandan yine aynı tebliğde "verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin" uzatıldığı belirtiliyor. Yani; beyanname/bildirim sonucu tahakkuk eden vergilerden bahsediyor yalnızca…

Emlak vergisi içinse mülk sahiplerinin her yıl beyanname veya bildirim vermeleri söz konusu değil. (Yalnızca mülk ilk satın alındığında belediyeye bildirim yapılıyor.) Her yıl otomatik olarak yeniden değerleme oranı dikkate alınarak mülkün emlak vergi değeri yeniden belirlenip mülk sahibi adına vergi tahakkuk ediyor.