Umre ve Hac Arasındaki Farklar Şunlardır

Dinimizde bedenen yapılabilen ibadetler olduğu gibi mal ile yapılan ibadetler de vardır. Bunlardan ikisi hac ve umredir. Bu iki ibadet arasında gerek yapılış zamanları gerekse dini yükümlülükler bakımından farklar bulunur.

Umre ile hac arasındaki en önemli farklardan biri; haccın farz, umrenin ise sünnet oluşudur.

İslamın 5 şartından biri hac iken; umrede böyle bir durum yoktur. Maddi gücü yerinde olanlar umre ibadetlerini yerine getirebilirler.

Hac ibadeti, senede 1 kez, Kurban Bayramı ve arefe gününde yapılır. Umre ise hac yapılan zamanlar haricinde yılın herhangi bir anında yapılabilir.

Hac ibadetinde Tavaf vakfesi ve Say vakfesi dışında Müzdelife ve Arafat vakfesi de vardır. Fakat umrede yalnızca sa'y ve Kabe'nin tavaf edilmesi vardır.