Hac para iadesi başvuru ekranı! En fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Koronavirüs salgını hac ve umre ziyaretlerini de vurdu. Milyonlara müslüman bu sene hac ve umre yapamayacak. Bu bağlamda Umre para iadesi nasıl alınır? Umre para iadesi nereden alınır? Sorularına internette yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; koronavirüs salgını sebebiyle Hac veya Umre ziyaretini yapamayanlar için ücret iadesi imkanı sunuldu. https://hacumre.diyanet.gov.tr adresi üzerinden Hac ve Umre para iadesi alınabilecek
HAC VE UMRE PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dahilinde Umre ziyaretini yapamayacaklara para iadesi banka hesaplarına ya da adrese elden teslim olarak takdim edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde paylaşılan duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Umreye gidemeyenler, ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi ya da talep edeceği adrese elden teslim için Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaraları ile başvuru yapabilecek.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.
HAC VE UMRE ZİYARETLERİ KOVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ
Suudi Arabistan yönetimi, Kovid-19 salgını sebebiyle Hac ve Umre ziyaretlerinin geçici süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Bunun hâricinde Diyanet, turları iptal edilen Umrecilerin ücretlerin iade edileceğini açıklayarak, resmi sitesinden talep ekranı açtı.
Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını sebebiyle Umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve Umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasının arkasından, Diyanet de internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru paylaştı.
Diyanet, 2020'de Hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak ikinci ve üçüncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarının taksit ödemeleri ve Hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu.
Hac ile alakalı iş ve işlemlerin de (hacı adaylarının eğitimleri, kitap, valiz, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti.
Umre ve Hac Arasındaki Farklar Şunlardır
Dinimizde bedenen yapılabilen ibadetler olduğu gibi mal ile yapılan ibadetler de vardır. Bunlardan ikisi hac ve umredir. Bu iki ibadet arasında gerek yapılış zamanları gerekse dini yükümlülükler bakımından farklar bulunur.
Umre ile hac arasındaki en önemli farklardan biri; haccın farz, umrenin ise sünnet oluşudur.
İslamın 5 şartından biri hac iken; umrede böyle bir durum yoktur. Maddi gücü yerinde olanlar umre ibadetlerini yerine getirebilirler.
Hac ibadeti, senede 1 kez, Kurban Bayramı ve arefe gününde yapılır. Umre ise hac yapılan zamanlar haricinde yılın herhangi bir anında yapılabilir.
Hac ibadetinde Tavaf vakfesi ve Say vakfesi dışında Müzdelife ve Arafat vakfesi de vardır. Fakat umrede yalnızca sa'y ve Kabe'nin tavaf edilmesi vardır.
Hac ibadeti yaparken şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Umrede ise böyle bir zorunluluk yoktur, fakat dileyenler Mina'da şeytan taşlayabilirler ya da kurban kesebilirler.
Hac'da Cem-i Takdim, Cem-i Tehir, Veda Tavafı ve Kudüm Tavafı varken, umrede bunlar bulunmaz.
Sürekli karıştırılan ve birbirine benzeyen hac ve umre kavramları aslında oldukça farklı yükümlülükleri olan iki ibadet şeklidir. Hac ibadetinde maddi olarak yeterli gücü bulunan Müslümanların yaşamları boyunca 1 kez hacca gitmeleri farz iken umrede bu şekilde bir zorunluluk bulunmaz. Hem hadisler hem de ayetlerle desteklenen ibadetler, her Müslümanın kulluk görevlerindendir.