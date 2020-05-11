Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İstanbul Ankara İzmir şehirler arası yasak ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? 24 ili kapsayan şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Türkiye genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, normalleşme uygulamaları da yavaş yavaş hayata geçiyor. Normalleşmenin ilk adımı olarak 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi diğer büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, seyahat yasağı ne zaman kalkıyor sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem normalleşme takvimi olacak. Gözler alınacak yeni kararlara çevrildi.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.