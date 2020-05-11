Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İstanbul Ankara İzmir şehirler arası yasak ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? 24 ili kapsayan şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Türkiye genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, normalleşme uygulamaları da yavaş yavaş hayata geçiyor. Normalleşmenin ilk adımı olarak 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi diğer büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, seyahat yasağı ne zaman kalkıyor sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem normalleşme takvimi olacak. Gözler alınacak yeni kararlara çevrildi.
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Salgınla mücadeledeki son durumun değerlendirileceği toplantıda, günlük vaka sayılarına bakılacak, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni adımlar atılacak.
Gündemde ilk sırada hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu kısıtlama, 19 Mayıs'ı da içerecek şekilde 4 güne çıkarılabilir.
65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de yeni adımlar gelebilir. Sokağa çıkılacak gün ve saat sayısı artırılabilir.
Geçtiğimiz hafta, 7 ilde giriş çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Bu illerdeki durum değerlendirilecek. Kısıtlamanın kaldırılmasının olumsuz bir etkisi olmadığı görülürse bu 7 ile yenileri eklenecek.
Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir.
Seyahat kısıtlamasının uygulandığı illerin durumunun da değerlendirileceği toplantıda ayrıca, restoran, kafe ve pastanelerin durumunun masadaki ilk başlık olması bekleniyor. Bu konuda günlük vaka sayıları ve Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınacak. Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse bu işletmeler temmuz ayından itibaren, gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve yarı kapasiteyle çalışmak koşulu ile hizmet vermeye başlayabilecek.
Vaka sayısındaki azalış veya artışa göre bu takvimde 15 gün ilave ya da çıkarma olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamaları da kabine gündeminde. Vaka sayısı burada da kriter alınacak. Olumlu seyre göre önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına uygulanan kısıtlama da aynı şekilde kaldırılabilir.
HANGİ İLLERDE YASAK VAR?
Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.