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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 11:31
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    • 11.05.2020 11:31
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    Dünyanın en eski   Havayolları başvurusunda bulundu

    haberi... Pazar günü web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre, dünyanın ikinci en eski Kolombiyalı , "Covid-19 salgınının öngörülemez etkisi" nedeniyle başvurusunda bulundu.

    Dünya devinden iflas başvurusu

    Dünyanın en eski Havayolları başvurusunda bulundu. Tüm dünyada virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilerken havacılık, salgından en fazla etkilenen sektör oldu.

    Hollandalı havayolu şirketi KLM'in iflas başvurusunun ardından bir haber de Kolombiyalı Havayolu'ndan geldi. CNN International'ın haberine göre iflas başvurusu kararı, devam eden salgın sırasında "operasyonları korumak" amacıyla verilmiş, ifadelerinde bulundu.

    Açıklamaya göre, Avianca doğrudan 'da 21.000 kişiyi istihdam ediyor. Avianca web sitesindeki ek bilgilere göre, Avianca'nın faaliyet gösterdiği ülkelerin yaklaşık yüzde 90'ı toplam veya kısmi seyahat kısıtlamaları kapsamındadır.

    Haberler Ekonomi Dünyanın en eski havayolu şirketi Avianca Havayolları iflas başvurusunda bulundu
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