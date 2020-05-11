Sağlıkçıya erken emeklilik

Sağlık personeline dört koldan destek veriliyor. Performans ödemelerinin 3 ay boyunca tavandan yatırılması için 4.5 milyar lira ek kaynak sağlanırken; sadece sağlık kuruluşlarında değil, sosyal hizmetlerde çalışan sağlık personeli de tüm desteklerden yararlanıyor. Sosyal hizmetlerde insan sağlığını koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar da yıpranma payından faydalanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, sosyal hizmetlerde çalışan sağlık personelinin fiili hizmet süresi zammı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) görüş istedi. SGK da yararlanabileceklerini belirtti.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ