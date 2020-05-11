Ağçoban, işverenin tedbirler konusunda kusurunun ispatlanması durumunda da bu tazminat hakkının doğabileceğinin altını çiziyor.

"İŞÇİNİN İŞ YERİNDE UĞRADIĞI HER TÜRLÜ KAZA İŞ KAZASIDIR"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Prof. Dr. Talat Canpolat, "İşçinin iş yerindeyken uğradığı her türlü kaza iş kazasıdır. Bu anlamda iş yerinde virüs bulaşması olayı da duruma göre iş kazası ya da meslek hastalığı sayılacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.