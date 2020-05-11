Bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı olacak mı?

Bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı iddiasının gündeme gelmesiyle birlikte bayram harçlığı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir iddia arama motorlarında sorgulanıyor. İddiaya göre; 1000 TL yardım alanlar hariç geriye kalan bütün vatandaşlar için 400 TL, çocuklar için ise 100 TL bayram harçlığı verilecek. Peki; Açık Kapı bayram harçlığı olacak mı? Bayram harçlığı verilecek mi? İşte yanıtı...
BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?
Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı:
İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!
Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.
Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danısma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde olusan sosyal izolasyona zarar vermektedir.
'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı.
Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.
FARUK ERDEM'DEM BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU
Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, bu tip iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. İşte; Erdem'in bayram harçlığı yorumu:
"Hane halklarına maddi destek, aile ve çalışma bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yarrdımlar vatandaşlara ödenmiştir. İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir. Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.
Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.