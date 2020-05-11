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    • Ekonomi
    • 11.05.2020 20:19
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    • 11.05.2020 20:19
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.792,23 puandan tamamladı.

    Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 8,90 9,31 -4,40
    Kardemir (D) 2,35 2,43 -3,29
    Ege Endüstri 510,30 526,70 -3,11
    Reysaş GMYO 4,76 4,90 -2,86
    Tofaş Oto. Fab. 19,10 19,62 -2,65
    İpek Doğal Enerji 12,60 12,93 -2,55
    Coca Cola İçecek 35,40 36,30 -2,48
    Yataş 6,50 6,66 -2,40
    Vestel 12,48 12,77 -2,27
    Koza Madencilik 11,20 11,45 -2,18
    Koza Altın 71,10 72,65 -2,13
    Anadolu Cam 3,97 4,05 -1,98
    Arçelik 15,12 15,40 -1,82
    Şok Marketler 10,61 10,80 -1,76
    Ereğli Demir Çelik 7,91 8,05 -1,74
    Kerevitaş Gıda 3,97 4,04 -1,73
    Vakıflar Bankası 4,57 4,64 -1,51
    T. Halk Bankası 5,36 5,44 -1,47
    Turkcell 13,22 13,40 -1,34
    Güneş Sigorta 3,01 3,05 -1,31

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