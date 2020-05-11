KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Bayramdan Önce Ödenecek



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'daki Burs ve Kredi ödemelerini bayrama kadar ödeyeceğiz.İşsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik.İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı.

Ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu. Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Çay üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl ÇAYKUR yaş çay alımının kg'mını 2.90 TL'den yapmıştık. Destekle bu rakam 3 lira kuruşa çıkmıştı. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. 13 kuruş desteklemeyle 3 lira 40 kuruşa kadar bu rakam yükselecektir." diye konuştu.