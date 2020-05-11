Tarıma 1,2 milyar liralık yeni destek! Bakan Pakdemirli duyurdu: IPARD-II programı 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen IPARD-II programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Program kapsamında toplam hibe desteği 1,2 TL olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık.