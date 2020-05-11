Dolar/TL ne kadar oldu sorusunun yanıtı arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Güncel döviz kurlarını incelemek isteyenler ise dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son durum hakkında değerlendirme yapan analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti.
DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 750 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 385 bin 950 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 387 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 884 milyon 481 bin 359,55 lira, işlem miktarı ise 2.279,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 901 milyon 567 bin 275,20 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 343 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.974 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 5.992 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 6.844 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 4.563 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 artışla 17.637 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine bağlı olarak ekonomik aktivitenin yeniden hareketleneceği beklentileriyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Avrupa ülkelerinin, "yeni normalin" en kapsamlı uygulamasına bugün başladığını aktaran analistler, İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının da bugünden itibaren aşamalı olarak kaldırılmasının beklendiğini söyledi.
İspanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan'da bugün farklı işletme kolları işbaşı yaparken, buna ek olarak Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de bugünden itibaren bazı kademelerde eğitim faaliyetleri yeniden başladı.
Analistler, Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, hafta genelinde ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi üretimi verilerinin izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Ekonomilerde ciddi bozulma yaşandığını gösteren makro ekonomik veriler açıklanmaya devam ederken, küresel çapta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden normalleşmeye doğru atılan adımlara ilişkin iyimserlik piyasaları destekliyor.
Geçen hafta olağanüstü halin 31 Mayıs'a uzatıldığı Japonya'da, hükümet pandemiden kaynaklanan ekonomik zararı hafifletmek için daha fazla adım atmaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan ülkede, halka açık şirketlerin dış yatırımlarını sınırlamak amacıyla yeni kurallar getirildi.
Çin'de ise merkez bankasının çeyreklik bazda açıkladığı para politikası raporunda, Kovid-19 nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalan büyümeyi desteklemek için daha güçlü politikalar benimsenebileceği vurgulandı. Ülkede bugün açıklanan verilere göre de Çin'de ocak-nisan döneminde araç satışları yüzde 31,1 geriledi.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,1 artışla 20.391 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kazanarak 107,2 seviyelerine yükseldi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.890 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 31.933 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 24.589 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 1.935 puanda seyrediyor.