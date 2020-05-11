Dolar/TL ne kadar oldu sorusunun yanıtı arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Güncel döviz kurlarını incelemek isteyenler ise dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son durum hakkında değerlendirme yapan analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti.

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?