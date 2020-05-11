Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? Tarım Bakanlığı 2153 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Tarım Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Bakanlık bünyesinde 2153 sözleşmeli personel alınacağı müjdesi verildi. Müjdeli haberin ardından iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ÖSYM üzerinden alınacak başvurulara yoğun bir katılım olması bekleniyor. 2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuru dönemi 15-22 Mayıs tarihleri arasında açılacak. Kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Başvuru kılavuzunun birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.