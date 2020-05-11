Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi nasıl alınır? Kovid-19 salgını nedeniyle nakit akışında zorluk yaşayan işletmelere can suyu olacak destekler devam ediyor. Halkbank tarafından açıklanan paketle, esnaflara destek sunuluyor. Halkbank esnaf kredisi azami 25 bin TL olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programına yoğun başvuru yapılıyor. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR?

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.