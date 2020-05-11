Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi nasıl alınır? Kovid-19 salgını nedeniyle nakit akışında zorluk yaşayan işletmelere can suyu olacak destekler devam ediyor. Halkbank tarafından açıklanan paketle, esnaflara destek sunuluyor. Halkbank esnaf kredisi azami 25 bin TL olacak. Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli destek programına yoğun başvuru yapılıyor. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
HALKBANK ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR?
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu, banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıyı tıkladıktan sonra, talep edilen kredi bilgilerini ve işletme bilgileri formunu doldurmanız ve işlemi onaylamanız gerekmektedir.
Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.
İŞE DEVAM DESTEĞİ KREDİSİ NASIL ALINIR?
İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'nden yararlanacak "şahıs firmasının";
· Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Meslek Odaları'na kayıtlı olması,
· Yıllık cirosunun 3.000.000 TL'yi aşmaması,
· İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,
· Meslek Odalarına kayıtlı işletmeler hariç olmak üzere ticaret sicile kayıtlı olması,
· Hem ticaret sicile kayıtlı hem de esnaf sicile kayıtlı ise Bankamız Esnaf Kredileri'ne ilişkin devam eden kredi riskinin olmaması (Yalnızca Esnaf sicil kaydı bulunanlar krediden faydalanamayacaktır),
· İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması, ön koşullarını taşıması gerekmektedir. İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi kapsamında kredi başvurunuz ile birlikte Paraf KOBİ Kart başvurunuz da alınmaktadır.
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz."
https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_ihtiyac_destegi_kredisi
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.
YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.