2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeşil çay alımı ile ilgili detayları da vatandaşlarla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" ve "Yeşil çay alım ödemeleri ne zaman yapılacak?" soruları hakkındaki araştırmalar artş gösterdi.

2020 YILI YEŞİL ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir."İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." ifadelerini kullandı.