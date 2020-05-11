Altında düşüş başladı mı? 11 Mayıs altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

Altın ne kadar? 11 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Koronavirüs salgını süresince güvenli liman olarak görülen altına talep patlamış ve altın fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Peki, 11 Mayıs altın ne kadar oldu? Analistler; ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. Düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade edildi.