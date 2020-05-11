Altında düşüş başladı mı? 11 Mayıs altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

Altın ne kadar? 11 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Koronavirüs salgını süresince güvenli liman olarak görülen altına talep patlamış ve altın fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Peki, 11 Mayıs altın ne kadar oldu? Analistler; ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. Düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade edildi.
11 MAYIS ALTIN FİYATLARI!
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından sakin seyre yöneldi.
Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta dolar tarafındaki volatiliteyle birlikte sıçrama yapan gram altın sabah saatlerinde 389 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gün içinde gram altın en düşük 386.9 lira, en yüksek 391 lira seviyesini gördü.
Ons altın 1705 dolar seviyesinde bulunuyor.
ALTININ ONS FİYATI
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.705 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
PİYASALARDA NELER OLACAK?
Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 azalışla 97.845,20 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 3,23 değer kaybetti. Cuma günü 7,0871'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0840 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını ifade ederek, hafta genelinde ise ABD'de enflasyon, Avrupa'da büyüme ve dünya genelindeki sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Kovid-19 salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.