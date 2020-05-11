Resmi Gazete'de yayımlandı! Onlarca yeni personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.