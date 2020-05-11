Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu: Bez maskeye standart getirildi





Maskenin sahip olması gereken özellikler ise şöyle sıralandı:

"Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyilebilir şekilde tasarlanmalı. Tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı. Kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı."

MASKELERİN TASARIMINA DA STANDART GETİRİLDİ

Hazırlanan standartla maskenin tasarımı da belirlendi. Buna göre yüz maskesinin özelliklerini şunlar oluşturdu:

"Kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmeli ve maskenin yan tarafları yüze tam oturmalı. Ayrıca maskeler, buğu önleyici özelliği olan veya olmayan yüz koruması veya burun köprüsü gibi ilave özelliklerin yanı sıra farklı şekillerde ve yapılarda tasarlanmalı."

Standartla bez maskelerin performansı üç gösterge üzerinden ölçüldü. Göstergeler, "filtrasyon verimliliği", "solununabilirlik" ve "mikrobiyal yük" olarak belirlendi. Bez maske standardında verimlilik oranı, en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.



