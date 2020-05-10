3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Çeşitli kanallarda 4.faz sosyal yardımların başvurularının gündemde getirilmişti ancak Selçuk, yaptığı açıklamayla henüz böyle bir durumun olmadığını işaret etti.

Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti. Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.