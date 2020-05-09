Yurt içi yurt dışı uçuşlar başladı mı? THY Pegasus uçak seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat etmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak bu işlemi yapabiliyor. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle uçak seferleri durdurulmuştu. Bu nedenle vatandaşlar yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. THY ve Pegasus'un uçak seferleriyle ilgili duyuruları yakından takip ediliyor. İşte, uçak seferleri hakkında merak edilenler!
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanının ne zaman açılacağına dair bilgiler verdi.
Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.
Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.
THY HAZIRLIKLARA BAŞLADI
İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, iç hat uçuşlarını haziranda yeniden başlatmayı amaçlıyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.
İlk aşamada Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail seferleri yapılacak.
THY, haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçmayı, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.
PEGASUS KARGO UÇUŞLARINA BAŞLADI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarının başladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, salgından önce dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti veren Pegasus, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sunduğunu aktardı.
İlk aşamada ana istasyonu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalarına kabin içi kargo yüklemesi de yaparak kargo taşıması gerçekleştirilecek. İhracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalarına kargo uçuşlarını yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.